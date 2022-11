Bürgermeister fordert ein Umdenken

In Elster wird am Volkstrauertag der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft gedacht. Was sich nach Ansicht von Peter Müller unbedingt ändern sollte.

Am Denkmal auf dem alten Friedhof neben der Kirche wurde am Sonntag der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft gedacht.

Elster/MZ - An die vielen Opfern von Kriegen und Gewaltherrschaft wurde am Sonntag in Elster erinnert. Nach der Andacht in der Kirche mit Pfarrerin Judith Kölling zogen die Gottesdienstbesucher zum Denkmal auf dem alten Friedhof. Dort waren unter den Trompetenklängen von Thomas Brünnich auch Vertreter von Vereinen und Einrichtungen erschienen, um Getöteter zu gedenken.