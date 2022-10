Bundesweite Gesangsaktion zum Tag der Einheit in Annaburg

Sangesfreudige aus Annaburg und dem Umland treffen sich am Tag der deutschen Einheit im Hinterschlosshof Annaburg. Was angestimmt wird.

Annaburg/MZ - Die Stadt Annaburg hat sich am Montagnachmittag an der bundesweiten Aktion „Deutschland singt und klingt“ beteiligt und so ein Zeichen für Einheit und Dankbarkeit gesetzt. Nach Veranstaltungen in den Vorjahren in Prettin am Gemeinschaftshaus war diesmal der Hinterschlosshof Annaburg als Veranstaltungsort gewählt worden.