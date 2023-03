Annaburg/MZ - Es geht wieder los. Mit Wirkung vom 1. März informiert das Betreuungsforstamt Annaburg als untere Forstbehörde für den vorbeugenden Waldbrandschutz wieder tagesaktuell über die Brandgefahr in den Wäldern. Das wird, so die Witterung dem nicht entgegensteht, bis zum 30. September so sein. Die MZ wird ebenfalls regelmäßig Informationen über die Brandgefahr in den drei Regionen des Landkreises, Elsterland, Vorfläming und Dübener Heide, weitergeben.

