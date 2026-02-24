Ein Jessener Feuerwehrfahrzeug soll in Charkiw Rettungskräfte unterstützen. Ein Hilfsteam aus Deutschland bringt das LF16 sowie Hilfsgüter in das umkämpfte Gebiet.

Jonas Mitschke holt für den Verein „Viele Hände für die Hoffnung“ ein Löschgruppenfahrzeug 16-TS (LF 16) bei der Freiwilligen Feuerwehr Jessen für den Einsatz im Krieg in der Ukraine ab.

Jessen/MZ. - Vier Jahre Krieg – vier Jahre Angst, Verlust und Hoffnung. Am heutigen Dienstag jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine zum vierten Mal. Dieses Jahr macht sich ein Stück Jessen auf den Weg in ein Land, das seit Jahren ums Überleben kämpft: Am 7. März wird ein Feuerwehrfahrzeug aus Jessen nach Charkiw aufbrechen – in eine Region, die täglich von Drohnen und Artillerie heimgesucht wird.