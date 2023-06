Feuerwehreinsatz: Blitzeinschlag in der Bachstraße in Zahna

Am Dienstag wurde gegen 10.20 Uhr der Brand eines Daches in der Bachstraße in Zahna gemeldete. Laut Stadtwehr- und Einsatzleiter Heiko Plewa waren während des Gewitters am Morgen mehrere Blitze in mindestens fünf Häuser in dieser Straße eingeschlagen. Zumeist wurden Leitungen und Telefonanlagen beschädigt.