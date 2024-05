In der Rothemarkstraße in Wittenberg hat es gebrannt. Ein Brandermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Brand in Rothemarkstraße - Ermittlungen eingeleitet

Feuerwehr löscht in Wittenberg

In Wittenberg hat es gebrannt.

Wittenberg/MZ - Am 26. Mai kam es gegen 05.09 Uhr zum Brand einer Gartenlaube in der Rothemarkstraße in Wittenberg.

Diese brannte in voller Ausdehnung. Das Feuer wurde durch Kameraden der Feuerwehr gelöscht. Der Schaden soll sich im oberen vierstelligen Bereich belaufen. Verletzt wurde niemand. Zur Klärung der Brandursache wurde ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet.