16 Mannschaften treten zum Bowling-Wettkampf in Jessen an. Welche Teams die Besten sind.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ - Es zeichnete sich beim Heimatfestturnier am Bowling am Freitagabend zum Auftakt des 185. Schul- und Heimatfestes schon recht früh ab, dass es mit den Titelverteidigungen nichts wird. Denn sowohl das erste Team vom Jessener SV 53 als auch das Quartett des Schul- und Heimatfestvereins konnten nicht an ihre Vorjahreserfolge anknüpfen. Am Ende fehlten doch einige Punkte.