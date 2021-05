Botschaft lässt in Elster Tränen kullern

Das Spruchband am Jugendclub Elster zeigt, was den Kindern fehlt.

Elster

Sabine Hoffmann hat Tränen in den Augen. „Die Überraschung ist wirklich gelungen“, sagt die Mitarbeiterin des Jugendclubs „Zuflucht“ in Elster, die selbst bei mehrmaligem Hinterfragen nicht herausbekommen hat, wer die „Übeltäter“ sind. Sabine Hoffmann erzählt, dass sie noch am Freitagabend im Jugendclub gewesen sei, „um Material für die Ferienprojekte“ zu holen.

Als die Mitarbeiterin diesen Ort am Sonntag erneut ansteuert, verschlägt es ihr fast die Sprache. Auf einer XXL-Tafel, die am Gebäude angebracht ist, steht eine klare Botschaft: Wir brauchen den Jugendclub! Hoffmann lässt darauf wie erwähnt alle Beziehungen spielen, doch am Endergebnis ändert sich nichts. Der Kreis „der Täter“ hält dicht. Wenn die Mitarbeiterin diesen Spruch wiederholt, kullern neue Tränen. Sie sei sehr gerührt und wird allen Jugendclub-Besuchern als Dankeschön in den Pfingstferien persönlich ein Eis vorbeibringen.

Die Botschaft lässt aus ihrer Sicht keinen Spielraum für Eventualitäten. Kinder und Jugendliche brauchen nach Lockdown, Distanzunterricht und Videokonferenzen wieder soziale Kontakte, gemeinsame Unternehmungen, Spaß in der Gruppe. „Manche Kinder wollen einfach nur reden oder im Außengelände toben“, so die Mitarbeiterin, die auf eine Entscheidung der Politik hofft, dass die „Zuflucht“ in Elster wieder ihre Türen öffnen kann. Da coronabedingt keine Aktionen über die Bühne gehen dürfen, setzt Hoffmann weiter auf Videos in den sozialen Medien.

Nach der sehr erfolgreichen Schmetterlingsaktion hat es von Gewerbetreibenden aus dem Stadtgebiet von Zahna-Elster Anfragen gegeben, ob es nicht möglich sei, die Schaufenster, Zäune oder Büros wieder zu dekorieren. Laut Hoffmann geht es passend zum Frühling mit „einem bunten Blumengruß“ weiter. Die Bastelanleitung erfolgt virtuell. Hoffmann findet es bemerkenswert, dass die Gewerbetreibenden „den Jugendclub ganz toll unterstützen“.

Deshalb wird sie den Verdacht nicht los, dass vielleicht Geschäftsleute das Transparent anbrachten. Für alle Betreuer sei dies ein weiterer Beweis: Hier wird gute Arbeit zum Wohl der Kinder geleistet. „Das hat mich emotional sehr aufgewühlt“, meint die Betreuerin.

Aufgrund der neuen Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist der Jugendclub ab 26. April geschlossen worden. (mz)