Bohren in der Elbaue bei Axien und Mauken

Klöden - In der letzten Septemberwoche beginnen im Auftrag des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) Baugrundvoruntersuchungen in der Elbaue. Betroffen sind Flurstücke in den Gemarkungen von Klöden, Kleindröben, Mauken, Axien, Gehmen und Düßnitz.