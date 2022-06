Bockwindmühle in Plossig ist nach Anbau der Flügel betriebsbereit

Zimmerer Stefan Leder (links) und Gerald Blüthgen sprechen in luftiger Höhe die nächsten Arbeitsschritte durch.

Plossig/MZ - Bevor der 500 Kilogramm schwere Stahlträger in die Luft geht, schaut Stefan Leder auf sein Smartphone. „Bis zu einer Windgeschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde dürfen wir arbeiten“, erklärt der Chef einer gleichnamigen Zimmerei und erhält kurz darauf ein Zeichen. Die eingeschlagenen Keile passen nicht, rufen Bernd Seidel und Gerald Blüthgen von einer Arbeitsbühne aus in die Tiefe, für Leder heißt das: Ab in die Firma und nachbessern!