Blau-weißes Vergnügen in Elster

„Miss Elbenixe“ Alina Hecht stößt mit Zahna-Elsters Bürgermeister Peter Müller und Zemnicks Ortsbürgermeister Dirk Kreuzmann auf ein zünftiges Oktoberfest in Elster an.

Elster/MZ - Ordentlich aufgefahren wurde beim Oktoberfest in Elster. Zum fünften Mal hieß es in der Stadt an der Elbe „O’zapft is“. Michael Kulze, Inhaber des Elsteraner Schiffchens, erzählte im Gespräch mit der MZ von den Höhepunkten zum kleinen Jubiläum.