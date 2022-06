Blasmusik lockt nach Premsendorf

Premsendorf/MZ - Der Kulturverein Premsendorf hat wieder ins Schwarze getroffen. Mit dem von ihm organisierten Pfingstkonzert hat er nach zweijähriger Abstinenz viele Leute aus ganz verschiedenen Richtungen angezogen. Das Wetter zeigte sich am Sonntag von seiner besten Seite. So waren die Plätze vor und in dem Naherholungsobjekt gut besetzt. Einige, vor allem Familien, nutzten das Angebot, mit dem Kahn mal über die Rieke zu paddeln und sich das Geschehen von See aus anzusehen. Eine Hüpfburg stand, Versorgungsstände waren aufgebaut. Imker Puppe aus Klossa lud zur Verkostung ein. Die Stimmung war gut.

