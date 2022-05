„BimBamBino“-Chefin erklärt, warum Kinder Basteln und Entdecken sollten

Jessen/MZ - Traurige Kindergesichter, weil ein Wunsch nicht erfüllt werden kann, sieht Dana Gutsche, „Idee+Spiel“-Fachhändlerin („BimBamBino“) in Jessen, jetzt öfter. „Das fängt schon bei Kleinigkeiten wie Pokémon-Sammelkarten oder -figuren an“, erzählt sie. Neben Importschwierigkeiten aus dem asiatischen Raum und Materialengpässen - etwa beim Holzspielzeug - nennt die Jessenerin einen weiteren Grund, warum die Kunden in inhabergeführten Spielzeuggeschäften in diesem Weihnachtsgeschäft nicht so eine große Auswahl vorfinden wie gewohnt: „Aus der Erfahrung, dass wir im vergangenen Jahr im November ad hoc schließen mussten und kein richtiges Weihnachtsgeschäft hatten, haben wir weniger eingekauft“, erklärt Dana Gutsche.

