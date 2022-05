Bildungseinrichtung in Schweinitz verabschiedet beliebte Küchenfrau in den Ruhestand

Schweinitz/MZ - An der Grundschule in Schweinitz geht eine Ära zu Ende. Seit genau 35 Jahren und drei Monaten führten ihre Wege Adelheid Naugk in die Schweinitzer Schule. Weit hatte sie es allerdings nicht, wie sie erzählt. „Ich wohne gleich hinter dem Sportplatz.“ An diesem Mittwoch allerdings ist es zum letzten Mal, dass sie zur Arbeit geht. Wenn sie an diesem Tag die Schule verlässt, lässt sie gleichzeitig ihre Arbeit hinter sich. Soll heißen, ihr Berufsleben.

