Bildung : Gibt's noch Klassenfahrten?

„Ich bin froh, dass das ,von oben‘ entschieden worden ist. Da musste ich das nicht tun“, meint Heike Bräse, Leiterin der Sekundarschule Elster. Denn das bei den Schülern so beliebte Skilager ist abgesagt worden. Traditionell findet es in mehreren Durchgängen nach dem Jahreswechsel in Österreich statt.

„Von oben“ heißt in dem Fall durch das Bildungsministerium des Landes. Minister Marco Tullner (CDU) hatte per Erlass Klassenfahrten ins Ausland bis Ende des laufenden Schulhalbjahres untersagt (die MZ berichtete). Dafür übernähme das Land auch anfallende Stornierungskosten, so hieß es. Die MZ hörte sich um in den Sekundarschulen des Jessener Landes und im Gymnasium, wie es generell um die Klassenfahrten bestellt ist. Schließlich steigen die Zahlen der Coronainfektionen - wenn auch nicht überall im gleichen Ausmaß.

Auch Jessen sagt ab

Die Sekundarschule in Jessen Nord, um gleich beim Thema zu bleiben, hat ihr Ski-Kompaktlager ebenfalls gestrichen. „Dahin fahren wir aller zwei Jahre. Das wäre zwar in Inzell, also noch in Deutschland. Aber es sind immer Schüler aus mehreren Klassenstufen dabei. Das war uns letztlich auch zu riskant“, bekennt die amtierende Schulleiterin Steffi Rost auf die Nachfrage der MZ.

„Wir hoffen nun aufs übernächste Jahr“, so die Pädagogin, die damit ausdrückt, dass der übliche Zwei-Jahres-Rhythmus nicht durchbrochen wird. Auch die Tagesfahrten, die Jessener Sekundarschulklassen unternehmen wollten, „sind durch“, wie Steffi Rost meint. Was offene Wandertage betrifft, „Da hoffen wir noch ein bisschen auf das Ende des zweiten Halbjahres“.

„Die Schüler haben die Entscheidung zum Skilager akzeptiert“, ergänzt Heike Bräse in Elster. Klassenfahrten sind an ihrer Schule im laufenden Halbjahr gar nicht geplant. Und was die weitere Planung betrifft, „da müssen wir abwarten, wie sich die Situation um Corona entwickelt“.

Schöne Ecken im Land

„Wir haben Klassenfahrten ins Ausland schon immer tunlichst vermieden“, antwortet der Annaburger Sekundarschulleiter Matthias Weiß auf die MZ-Anfrage. „Weil wir die Meinung vertreten, bei fünf Wandertagen ins Ausland, da sind für die Schüler allein zwei Tage mit der Fahrt weg“, so Weiß. „Im eigenen Land gibt es auch so schöne Ecken, die die Schüler noch gar nicht kennen.“ Geplant waren allerdings für diesen Oktober bereits Abschlussfahrten der Abgängerklassen.

„Die sind von den Klassenlehrern im Einvernehmen mit den Eltern und Schülern abgesagt worden“, so der Annaburger Schulleiter. Die Wandertage, die den Schülern ja zustehen, werden nun einzeln genommen. „Den Kindern gehen die Tage nicht verloren.“ Man muss da auch gar nicht so weit weg fahren. Eine Klasse, nennt Weiß ein Beispiel, hat sich unlängst mit der Geschichte der Beelitzer Heilstätten vertraut gemacht. „Und nicht weit davon ist ja auch der Kletterpark.“

Am Gymnasium in Jessen „waren im ersten Halbjahr gar keine mehrtägigen Fahrten geplant“. So die Leiterin der Bildungseinrichtung, Monika Kaufhold. Die Fahrten, die vorgesehen sind, „liegen so weit im Schuljahr drin, dass es damit erst einmal keine Probleme gibt“. Die Abschlussfahrten der zwölften Klassen liegen schon nach dem Schulabschluss. So dass die Schule damit insbesondere hinsichtlich des Ministererlasses keine Probleme hat.

Angenommen hat ihr Lehrerkollegium die Möglichkeit, sich auf das Virus testen zu lassen. „Das war am Dienstag. Bis jetzt haben wir keine Information, so dass ich davon ausgehe, dass alle Tests negativ ausgefallen sind“, so Monika Kaufhold am Freitag zur MZ.

(mz)