Bibliothek in Annaburg bleibt erhalten

Die Bibliothek in Annaburg wird entgegen der Gerüchte nicht geschlossen. In der Verwaltung ist eine Alternative gefunden worden.

Annaburg/MZ - Die Bibliothek in Annaburg hat eine Zukunft. „Die Bibliothek wird nicht geschlossen“, erklärt Hauptamtsleiterin Anja Liebig am Mittwochabend in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrats Annaburg.