Vertreter des Vereinsnetzwerkes Bethau werden in der Hauptstadt für zukunftsorientiertes Engagement geehrt. Wofür der Preis steht.

Bethau gewinnt in Berlin: Dorf erhält „Preis für nachhaltiges Heimatengagement“ vom Bund

Bethau erhält „Preis für nachhaltiges Heimatengagement“ vom Bundesministerium des Inneren und für Heimat und vom Bund Heimat und Umwelt in Deutschland. Die Verleihung fand in Berlin statt. Personen von Links: Ralf Göbel , Ronni Pradel, Nancy Nowack, Andreas Nowack, Ursula Burghardt, Annette Schneider-Reinhardt und Maximilian Pradel.

Bethau/Berlin/MZ - Damit hatte selbst Bethaus Ortsbürgermeister Andreas Nowack nicht gerechnet. Obwohl wenige Wochen zuvor ein Kamerateam das Dorf und seine Bewohner vier Stunden lang gefilmt hatte, kam die Einladung nach Berlin, um an der Verleihung des „Preises für nachhaltiges Heimatengagement“ in der Landesvertretung des Saarlandes in Berlin teilzunehmen, überraschend.