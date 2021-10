Bernd Hopke hat Schaukasten im Annaburger Vorderschlosses erneuert - Wovon er sich dabei leiten ließ

Annaburg/MZ - Besuchern des Annaburger Schlosses wird ein neuer Zugang zum Schlosskomplex eröffnet - im übertragenen Sinne. Bernd Hopke vom Annaburger Verein für Heimatgeschichte und Denkmalpflege hat ihnen diesen verschafft.

Für den Schaukasten im Turmportal des Vorderschlosses hat er eine historische Darstellung des Komplexes bearbeitet und digitalisiert. Über QR-Codes an verschiedenen Stichworten wird der Besucher zum entsprechenden Kapitel der Internetseite „Annaburger Ortschronisten“ geleitet und erhält so Hintergrund zu den mit dem Schloss verknüpften Personen, Gebäuden und anderen Details - zum Beispiel zum kurfürstlichen Schlafzimmer des einstigen Jagdschlosses von Kurfürst August I. (1526 bis 1586).

Ratlose Touristen

Die Idee sei ihm gekommen, als er auf dem Marktplatz Touristen begegnete, die ziemlich ratlos schienen, erzählt Hopke. Die Schautafel war zuvor bestückt mit dem Wappen von Annaburg, einem kurzen Abriss zur Geschichte, einem Stadtplan von 1888 und Fotos. „Aber die braucht man doch nicht, wo man hier alles direkt vor Augen hat“, meint er. Jedenfalls sei das wenig geeignet gewesen, neugierig zu machen und sich das alles im Stadt- und Schlossmuseum anzusehen. Ebenso fand er den Hinweis, dass sich Besucher des Schlossmuseums im Amtshaus melden mögen, wenig hilfreich.

Woher sollten Fremde wissen, dass der repräsentative Fachwerkbau schräg gegenüber das Amtshaus ist, und dass die Ansprechpartner sowie der Teil der Ausstellung zur Stadtgeschichte und zur Geschichte des Vorderschlosses über den Hofeingang zu erreichen sind? Dass sich Touristen weiterhin in die über den Haupteingang erreichbare DRK-Tagesstätte verirren, wollte Hopke daher mit ergänzenden Erläuterungen zu den Öffnungszeiten der Museen vorbeugen. Zudem ist die Handynummer der Museumsverantwortlichen angegeben, „so sind die vorbereitet, dass gleich Besucher kommen werden“.

Vorderschloss Annaburg, Hofansicht Foto: Ute otto

„Das ist mal ein schnelles Projekt gewesen“, sagt der Heimatgeschichtsforscher, dass die Umsetzung der Idee nicht so lange gedauert habe, wie es scheint. Hopke hat wie bereits berichtet ein Faible für digitale Technik. Und er verrät noch ein Geheimnis: Der hier zugrunde liegende historische Kupferstich aus dem späten 18. Jahrhundert hatte einen Fehler. Der Schöpfer des Originals hat den Wendelturm auf der Hofseite des Vorderschlosses auf der falschen Seite des Turmportals angelegt. Er befindet sich in Wirklichkeit aber vom Betrachter aus gesehen auf der rechten Seite. Das hat Hopke am Computer korrigiert.

Er hält es übrigens nicht für ausgeschlossen, dass es sich bei dem Urheber des Stichs um einen der Zöglinge des „Militärischen Instituts für Knaben zu Annaburg“ gehandelt haben könnte. „Es wird immer so dargestellt, als sei das ein Waisenhaus gewesen, in dem die Jungen rein militärisch gedrillt worden sind. Das stimmt so nicht. Es war eine höhere Bildungsanstalt für Jungen aus gutem Hause als künftige Staatsdiener. Unterrichtet wurde auch in Schriftkunst und Kupferstich, unter anderem für Kartografie.“

Was vermisst wird

Kaum war Hopkes Werk der Öffentlichkeit zugänglich, meldeten sich Kritiker: Es gebe keinen Hinweis auf die wertvolle Fladerdecke im Hinterschloss. Dabei handelt es sich um Deckentapete mit Holzschnittmuster, die vermutlich aus der Werkstatt von Lucas Cranach dem Jüngeren um 1575 stammt. Zu sehen ist diese im einstigen Schlafgemach des Kammerjunkers im zweiten Geschoss. Deutschlandweit seien davon noch drei erhalten geblieben.

„Das zeigt doch, dass auch Einheimische die Veränderung wahrnehmen“, freut sich Hopke über die Resonanz. Allerdings solle man so eine Informationstafel nicht überfrachten, sondern als Anregung nehmen, selbst auf Entdeckertour zu gehen.