Bergen von Ertrinkenden - DRK bildet Mitglieder der Jessener Wasserwacht aus

Mitglieder der neuen Jessener Wasserwacht des DRK üben in einem freien Gewässer das Bergen von Ertrinkenden. Was sie dabei lernen.

Dixförda/MZ - „Eins und zwei und dreiiiii...“, zählt Sally Henze. Er hält den Geretteten an einem Arm, Nicole Degtyarev am anderen. Auf „drei“ ziehen sie ihn rückwärts über die Gummibordwand in das Rettungsboot. Das hat sich auf den schwankenden „Planken“ gerade als gar nicht so einfach erwiesen. Felix Schulze als Dritter stabilisiert das Team auf dem Boot daher und unterstützt die beiden. Dabei ist Michael Walter, der den Ertrinkenden gibt, ein schlanker, sportlicher Mann. Es gäbe auch andere und vor allem müssen sich die angehenden Wasserretter darauf einstellen, nicht nur auf einem solch ruhigen Gewässer, wie dem Badesee in Dixförda aktiv zu werden. Ein Fluss wie die Elbe mit ihren Strömungen birgt da noch ganz andere Herausforderungen.