Beratungsmobil des Landeskriminalamtes findet Anklang in Jessen

Jessen/MZ - Das Landeskriminalamt ist an diesem Freitag in Jessen aktiv. Doch dieses Mal nicht, um Verbrecher zu jagen, sondern um ihnen ihr Tun etwas zu erschweren. Kriminalkommissar Jörg Hubatschek aus Magdeburg und Polizeioberkommissar Tobias Trabitz vom Polizeirevier in Wittenberg sind mit dem Beratungsmobil des LKA zum Markttag in der Elsterstadt gekommen. Sie wollen aufklären, was zum Beispiel Hausbesitzer tun können, um ihr Eigentum so sicher zu machen, dass Tätern im wahrsten Wortsinn nicht Tür und Tor geöffnet sind.