Zum fünften Kürbisfest in Seyda werden rund 60 Wettbewerbsexemplare eingereicht. Woher die Inspirationen der Teilnehmer kommen und was sie für Halloween planen.

Beim Kürbisfest in Seyda dreht sich alles um die orangene Frucht

5. Kürbisfest in Seyda

Die Besten des vom Heimatverein organisierten Kürbisschnitzwettbewerbes in Seyda

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Seyda/MZ. - Auf dem Parkplatz hinter dem Amtshaus von Seyda sowie in dem altehrwürdigen Gebäude selbst schnitzen, kleben und löffeln die Besucher des fünften Kürbisfestes, was die orangenen Früchte erlauben. Dabei greifen einige ganz tief in die Basteltrickkiste. Holzspieße, Laub, Messer und Socken sind nur einige der Hilfsmittel, die für einen möglichst gruseligen Effekt genutzt werden. Das alles, um einen der Preise des hiesigen Heimatvereins zu erringen.