Bei Kälte Nachtschicht in Schweinitz

Das Familienunternehmen vom Obsthof Zwicker hat dem Frost den Kampf angesagt. Warum eine Wetterstation aufgebaut ist und in sieben Zelten Hummeln über Erdbeeren fliegen.

Schweinitz - Die vergangenen Nächte hat Marvin Zwicker in der Fahrerkabine seines Traktors verbracht. „Wir haben dort eine Wetterstation aufgebaut. Diese misst Windstärke, Blattnässe und Temperatur“, sagt der Obstbaumeister und deutet mit der Hand in Richtung Nektarinen-Plantage. Bei null Grad erfolgt eine Warnmeldung auf dem Smartphone. Für Zwicker und Mitarbeiter Bogdan Zaharia beginnt in diesem Augenblick die Nachtschicht.

„Mal gegen 23 Uhr, mal um 4 Uhr“, erzählt der Juniorchef vom gleichnamigen Obsthof in Schweinitz, der dann mit einem Frostbooster im Schlepptau durch die Reihen fährt und die Blüten mit warmer Luft versorgt. „In acht Minuten ist eine Reihe erledigt“, sagt er, dann fängt der Spaß in der nächsten von vorn an - um die Wärme zu halten. Nach vier Stunden „auf dem Bock“ erfolgt der Schichtwechsel, Reihe hoch und runter sei auch Konzentrationsarbeit.

Zwicker zupft zwei Nektarinen-Blüten ab und erklärt den Unterschied. Ist der Stempel in der Blütenanlage grün, hat der Frost keinen Schaden angerichtet. Braun bedeutet erfroren. „Der Schaden“, meint der 23-Jährige, sei derzeit nicht abzuschätzen. Er gehe jedoch davon aus, dass Pfirsiche und Nektarinen gut durchgekommen sind.

Nachdenklicher Rückblick

Seniorchefin Sylke Zwicker spricht im Rückblick auf das Jahr 2020 von einer durchwachsenen Ernte. Nach der zeitigen Blüte Anfang März hat der Frost mit den Eisheiligen im Mai Spuren auf den etwa 30 Hektar großen Anbauflächen hinterlassen. Corona mit allen Beschränkungen inklusive Sperrung der Stadt (die MZ berichtete) habe dem Familienbetrieb aus wirtschaftlicher Sicht einen weiteren Dämpfer verpasst. „Kaum Touristen, null Veranstaltungen und keine Besserung in Sicht“, meint die 53-Jährige nachdenklich, die auch 2021 alle Pläne auf Eis gelegt hat.

Es mache keinen Sinn, Veranstaltungen zu planen und Herzblut sowie Geld zu investieren, wenn die Corona-Bestimmungen es nicht zulassen beziehungsweise die Auflagen eine Nummer zu groß sind. Es gibt seitens der Kunden immer wieder Nachfragen, ob das traditionelle Hoffest im September über die Bühne geht, doch Seniorchefin Sylke Zwicker ist kein Fan von leeren Versprechungen oder ständigen Planänderungen. „Das verwirrt die Kunden nur und macht uns unglaubwürdig.“ Prinzipiell sei es schwierig einzuschätzen, ob die Menschen den anfangs eingeschlagenen Weg auch 2021 mitgehen. Im vergangenen Jahr haben sie bewusst auf vitaminreiche Ernährung und regionale Produkte gesetzt, doch wiederholte Kurzarbeit setzt vielen Menschen auch finanzielle Grenzen. Lebensmittel besitzen zwar einen hohen Stellenwert, doch die Prioritäten können sich ruck, zuck verschieben.

Summende Fleißarbeiter

Bei den Obstbauern, so die Unternehmerin, hat ein Umdenken stattgefunden. Aufgrund der klimatischen Veränderungen steht die Sicherung der jährlichen Ernte immer mehr im Mittelpunkt. Regenhauben, Hagelnetze oder Beschattungen gehören zum festen Inventar. Neben Nektarinen, Pfirsichen und Birnen werden auf den Plantagen zehn Sorten Äpfel angebaut. Das Interesse an alten Sorten wie Boskoop, Idared, Goldparmäne oder Schweizer Orangen sei zwar unvermindert groß, doch die Spitzenreiter in der Käufergunst sind Elstar und Gala. „Nach ein paar Jahren hat das Neue seinen Reiz verloren“, erklärt die Chefin.

Die 53-Jährige öffnet die Tür eines XXL-Folienzeltes. Hummeln fliegen durch die Luft und drehen über den Erdbeeren ihre Runden. „Wir setzen in jedem der sieben Zelte ein Hummelvolk zur Bestäubung ein“, sagt sie und verfolgt die summenden Luftakrobaten mit den Augen. „So um den 8.?Mai“ steht die Erdbeerernte auf dem Programm, das Familienunternehmen habe sich nach langer Experimentierphase für die Sorte „Clery“ entschieden. Warum? „Sie bietet alles. Geschmack, Haltbarkeit und Festigkeit.“ Sohn Marvin dreht mit dem Traktor bereits die nächsten Runden auf der Nektarinen-Plantage. Diesmal wird Kompost in die Reihen gestreut. (mz/Thomas Tominski)