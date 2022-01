Bei Gerbisbach liegen Behälter an einem Bachlauf, die gefährliche Flüssigkeiten enthielten

Gerbisbach/MZ/KA - „Mit Restentleer-Garantie“ steht erhaben auf der Plastik dieser Flüssigkeitsbehälter. Die liegen seit einigen Tagen unterhalb einer kleinen Brücke an der Straße von Gerbisbach nach Gerbismühle. Ob die garantierte Restentleerung an Ort und Stelle vorgenommen wurde, ist ad hoc schwer festzustellen.

Das Gefahrenzeichen „Corrosive 8“ warnt vor Hautkontakt mit dem Inhalt. Es zerstört die Haut innerhalb einer bestimmten Zeit an der Kontaktstelle. Und das Gefahrenzeichen 5.2 (in rot-weiß) zeigt an, dass die Behälter organische Peroxide enthalten haben. Der Aufkleber in der Mitte erklärt sich wohl von selbst. Von dem Umweltfrevel allein durch das Wegwerfen dieser Behälter mal ganz zu schweigen.