Begeisterung beim Training in Annaburg

Die jüngsten Kicker in Annaburg kennen nur Übungseinheiten unter Coronabedingungen. Coach Tobias Kretzschmar lässt sich stets etwas Neues einfallen.

Annaburg - Wer montags in den Nachmittagsstunden den Annaburger Sportplatz besucht oder an diesem vorbei geht, dem wird möglicherweise eine Gruppe kleiner, sehr fußballbegeisterter Kinder auffallen. Sie sind mit sichtlicher Freude, aber auch mit dem notwendigen Ernst dabei. Es sind die jüngsten Kicker des Vereins Grün-Weiß Annaburg, genannt Bambini.

Im März vergangenen Jahres wurde diese Truppe ins Leben gerufen. Als Trainer gewann der Verein Grün-Weiß Tobias Kretzschmar. Der 33-Jährige frönte selbst einmal dem Kicken, musste dann aber aus beruflichen Gründen die Jagd nach dem runden Leder aufgeben. Schweren Herzens. Doch der Kontakt zum Verein und seine Begeisterung für diesen Sport riss nie ab. Da gab es dann kein langes Überlegen, als gefragt wurde, ob er Trainer der jüngsten Kicker werden wolle, erzählt er. Die Zusage erfolgte schnell. Damit machte er seiner Tochter Johanna eine besonders große Freude, denn auch sie jagt dem Ball hinterher und wollte natürlich endlich richtig trainieren.

Doch die Gründung der Annaburger Bambini-Truppe stand unter keinem guten Stern. Zwar kamen schon nach kurzer Zeit ohne Werbung nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda 17 Kinder zu den Übungsstunden (darunter vier Mädchen), aber trainiert werden konnte von Beginn an nur unter Hygienebestimmungen, bedingt durch die Corona-Pandemie. Spielzüge, taktische Übungen oder gar kleine Trainingsspiele waren daher nicht möglich. Demzufolge stand die Ballbeherrschung im Vordergrund, wurde das Passen geübt, verschiedene Schusstechniken erlernt oder das Tor versucht zu treffen. Das tat jedoch der Begeisterung der jungen Kicker keinen Abbruch.

Dann wurden die Sportstätten wieder geschlossen. Sollte das schon das Aus gewesen sein? Aber Tobias Kretzschmar hatte viel Spaß an der Arbeit mit den Kindern und diese wohl auch. Also wurde der Kontakt lose, meist über die Eltern während der Zeit der Beschränkungen gehalten. Und tatsächlich hielten alle zur Stange und waren begeistert, als endlich wieder grünes Licht für den Trainingsbetrieb gegeben wurde. Daran änderte auch nichts, dass das Training von Mittwoch auf Montag verlegt wurde, wegen der Pandemie sollten weniger Kinder auf dem Platz sein. Vorher wurde mit einem Jugendteam zeitgleich geübt. Ein Beweis für die Freude am Sport ist auch die Beteiligung. Zwölf der 13 zählt der Übungsleiter jedes Mal, eigentlich werden nur Krankheiten oder Geburtstage als Entschuldigung angeführt.

Auf jedes Training bereitet sich Tobias Kretzschmar akribisch vor, erzählt der 33-Jährige. Muss er auch, denn als Übungsleiter ist er noch ein heuriger Hase. Da bleibt ihm nur Literaturstudium oder Internetrecherche. Schließlich sollen die Trainingseinheiten abwechslungsreich sein, trotz der bekannten Einschränkungen. Deshalb bereitet er auch öfter einen Stationsbetrieb vor. Das wiederum bedeutet für den Übungsleiter schon vorher auf dem Platz zu sein, alles entsprechend aufzubauen.

Aber für ihn steht auch fest, dass so bald sich eine Gelegenheit bietet, er einen entsprechenden Lehrgang besucht. Denn bereut hat er seine Entscheidung, die Annaburger Bambini bei ihren ersten Schritten im Fußball zu betreuen, nicht. Im Gegenteil, er hat viel Spaß dabei. Auch wenn es manchmal eine Herausforderung ist. „Dann ist die Truppe vergleichbar mit einem Haufen Flöhe, die gebändigt werden wollen. Aber sie sind auch sehr wissbegierig.“ (mz/Boris Canje)