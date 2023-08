Baustelle Schule: Was sich in den Schulen und Kitas im Jessener Land verändert

Investitionen in Bildung

Dachsanierung an der Grundschule in Schweinitz

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zahna-Elster/Annaburg/Jesse/MZ - Sommerferien, das bedeutet für die Kinder und Jugendlichen in weit entfernte Länder zu reisen oder bei Oma und Opa im Garten eine gute Zeit zu verbringen. Die Städte im Jessener Land nutzen diese Zeit, um in und an den verwaisten Schulen und Kindertagesstätten, für die sie zuständig sind, notwendige Baumaßnahmen vornehmen zu lassen.