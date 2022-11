Baustelle in Jessen rückt weiter

Die umfangreichen Bauarbeiten in der Wittenberger Straße in Jessen erreichen eine neue Phase. Das hat Auswirkungen auf den Fahrzeugverkehr.

Die Baustelle Kreisel/Wittenberger Straße in Jessen ist plangerecht fertig geworden. Nun ziehen die Bautrupps weiter in Richtung Elsterbrücke.

Jessen/MZ - Womöglich haben sich Einheimische an die Umleitungsregeln wegen der Bauarbeiten am Kreisel und in der Wittenberger Straße in Jessen gewöhnt. Doch nun heißt es, sich wieder auf Neues einzustellen. Denn ab dem kommenden Montag rückt die Baustelle in der Wittenberger Straße weiter. Die Landesstraße gehört zu den Hauptverkehrsadern in der Stadt.