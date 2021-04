Bäume mit Militärhistorie in Dixförda

Auf dem Areal am Freizeitgewässer in Dixförda werden weitere künftige Schattenspender gepflanzt. Was die Beteiligten dazu antreibt.

Dixförda - Die elf jungen Bäumchen haben sogar eine Geschichte, zumindest zehn von ihnen. „Die stammen noch von den Russen“, sagt Günter Gottwald salopp. Es seien Sämlinge jener Ahornbäume, die er auf dem Gelände der sowjetischen Garnison in Jessen vorfand, als er dort nach der Wende sein Autohaus errichten ließ. Das ist lange her. Vor wenigen Tagen sind die aus den Samen gewachsenen Setzlinge ausgepflanzt worden.

Sie sollen nun auf dem Areal am Badesee in Dixförda gedeihen und groß werden. Damit sie alsbald Schatten spenden können. An diesem Mittwoch treffen sich nun die Initiatoren der Aktion am Badesee mit Bürgermeister Michael Jahn (SPD), um die jungen Bäumchen zu begießen. Mit Wasser aus der Kanne freilich.

Noch viel Platz für Grün

Den Anstoß zu der Pflanzaktion gab wohl Annett Bosse, wie an diesem Spätnachmittag zu erfahren ist. Sie ist zumeist im Kiosk zu finden - ist aber im Grunde viel mehr, quasi die gute Seele des Objektes. „Sie hat gesagt, dass das Gelände noch viel Aufforstung vertragen könne“, berichtet Alexander Erich. Der Vorsitzende vom Ortsteilbeirat hat stets ein offenes Ohr, wenn es um die Belange des Freizeitareals geht. „Der Badesee gehört zu Dixförda und ist nicht nur ein Aushängeschild für den Ort selbst, sondern für die ganze Stadt Jessen“, betont er sein Engagement.

Ihm zur Seite steht Christian Ermlich vom Heimat- und Kulturverein des Ortes. Und Sponsor Günter Gottwald ist ebenfalls zu der kleinen Zeremonie nach Dixförda gekommen. „Meine Heimat, mein Beitrag“, gibt er als Motto dafür aus, dass er mit seinen Bäumchen weitere Punkte gesetzt hat, damit das Gelände um den Badeteich immer idyllischer wird.

Man kann sich vorstellen: An einem früheren Kiessee muss sich frisches Grün erst wieder entwickeln. In dieser Hinsicht hat sich in den zurückliegenden Jahren einiges getan. Auch weil die Stadt als Besitzer des Areals einiges dafür tut. Und so wird dem Bauhof der Kommune ein großes Dankeschön ausgesprochen. Dessen Mitarbeiter haben in vergangenen Tagen die Bäume gepflanzt - ein Ahorn und die Zypresse auf der Wiese unterhalb des Kiosks, die anderen neun Bäumchen am Parkplatz. Gedankt wird auch ganz direkt Michael Jahn, der als Bürgermeister die Einsätze des Bauhofes mitträgt.

Tolle Gemeinschaft

„Ich sehe immer wieder, der See und das Gelände werden sehr gut angenommen“, hebt Alexander Erich noch einmal einen Grund hervor, wegen dessen sich das Mitmachen immer wieder lohnt. Inzwischen ist Dixförda als Freizeitareal deutlich über die Grenzen der eigenen Region hinaus bekannt. Bleibt nur zu hoffen, dass die Pandemieentwicklung bald wieder ein offeneres Nutzen der Freizeiteinrichtungen zulässt. Michael Jahn würdigt derweil die Gemeinschaft aus Team am Badesee, Ortsteilbeirat und Heimatverein, die alle mit anderen mehr am gleichen Strang ziehen.

Der Kiosk hat übrigens bereits wieder geöffnet. Natürlich coronakonform ohne Sitzmöglichkeiten. Solange sich die Sonne noch zurückhält, finden Kunden erstmal am Wochenende Bewirtung. (mz/Klaus Adam)