Baukosten-Explosion führt zu Verzögerung

Seyda/MZ - Dieser Tage begannen Sanierungsarbeiten auf dem Pfarrhof in Seyda. Mit über zwei Monaten Verspätung aufgrund erheblicher Kostensteigerungen, die erst mit den Fördermittelgebern - es ist übrigens ein Leader-Projekt - abzustimmen waren. So informierte Seydas Pfarrer Thomas Meinhof.

Nähere Auskünfte zu dem Bauvorhaben erhielt die MZ von Michael Zwiersch, dem zuständigen Planer und Bauleiter. Er betreibt in Jessen bekanntlich ein Ingenieurbüro unter seinem Namen. Der Pfarrhof ist bereits der dritte Bauabschnitt einer umfassenden Sanierung des Pfarreigeländes. Die ersten beiden Bauabschnitte betrafen das Pfarrhaus selbst, so Zwiersch. Der dritte Abschnitt, für den er zuständig ist, begann bereits zu Anfang des Jahres mit der Dach- und Zimmermannsseitigen Sanierung der Nebengebäude des Pfarrhauses. Und in diesem Zuge entstand auch ein behindertengerechter Zugang zum Pfarrhaus, bestehend aus einer Stahlbetontreppe und einer Stahlkonstruktion als Rollstuhlfahrerzugang.

Was den jetzt begonnenen Pfarrhof betrifft, so soll der mit Betonsteinen neu gepflastert werden. Zuvor werden aber noch zwei Regenwasserauffangbehälter, sogenannte Rigolen, eingebaut. Eine in der Größe von 20 Quadratmeter Grundfläche, die andere doppelt so groß. Sie sollen das Regenwasser sämtlicher Gebäude am Pfarrhof wie auch dessen Oberflächenwasser aufnehmen und versickern lassen.