Bauernmuseum in Zahna feiert Erntefest - Was Besucher beachten müssen

Erntefest findet am Samstag auf Gelände des Bauernmuseums Zahna statt. Was Besucher beachten müssen und wo Schlange stehen auf dem Plan steht.

Zahna/MZ - „Die Entscheidung ist vor zwei Monaten gefallen“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins Bauernmuseum Zahna, Peter Schulze, der selbst mit einer abgespeckten Form des Erntefestes gut leben kann. Nach der coronabedingten Absage 2020 haben die 35 Mitglieder des Vereins lange überlegt, in welcher Form eine Veranstaltung dieser Größenordnung überhaupt durchführbar ist. „Der Schnitt bis zum Ausbruch der Pandemie sind stets um die 2.000 Besucher gewesen“, blickt Schulze auf eine Zeit voll schöner Erinnerungen zurück. „Da ging die Party aber über zwei Tage“, ergänzt der Vorsitzende, der gemeinsam mit der Chefin des Museums, Susann Kränkel-Burkert, zwar auf reges Interesse an der nunmehr schon 28. Auflage hofft, andererseits nicht davon ausgeht, dass der Innenhof überlaufen ist. „Unser Hygienekonzept lässt nur 999 zu“, ergänzt die Leiterin des Veranstaltungsortes. Am Tor werden in puncto Einhaltung der geforderten Drei-G-Regel Kontrollen durchgeführt, zudem gibt es am Tor nur einen Eingang, erklärt Susann Kränkel-Burkert.

Verstärkung gesucht

Bevor die Gäste auf das Gelände strömen, haben die Mitglieder des Rassegeflügelzüchtervereins aus Zahna bereits die erste Schicht hinter sich. Hähnekrähen steht ab 7 Uhr auf dem Programm, die besten Tiere erhalten laut Schulze einen Preis. Schlange stehen heißt es gegen Mittag. Sehr beliebt bei den Besuchern sind Kartoffelpuffer oder Pellkartoffeln mit Quark. An beiden Ständen herrscht traditionell Fließbandbetrieb. „Mir stehen am Samstag lediglich drei Frauen zum Pellen der Kartoffeln zur Verfügung“, so die Leiterin des Museums, die bis zum Start nichts unversucht lässt, weitere Mitstreiter zu akquirieren.

Für die Kinder ist ein großer Streichelzoo mit Ponys, Schafen, Kaninchen, Kälbern und Hühnern aufgebaut. Fans von alter Technik kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Der Lanz Bulldog aus dem Jahr 1911 läuft. Schulze ist stolz, dass die Dienstagsschrauber solch ein Faible für Landmaschinen haben. „Die Leute wollen nach über einem Jahr voller Einschränkungen wieder etwas erleben. Sie haben Lust auf Feste“, ist der Vereinsvorsitzende überzeugt.

Die Dienstagsschrauber sorgen für den Erhalt der alten Technik. Foto: Ute Otto

Termin bewusst gewählt

Den Termin 11. September haben die Organisatoren bewusst gewählt. „Eigentlich“, sagt Schulze, „findet das Fest traditionell am ersten September-Wochenende statt. Doch aufgrund der Einschulungen waren viele Menschen in Familienfeste eingebunden.“ Der Chef des Fördervereins weiß zwar, dass der örtliche Sportverein VfB 1921 am Samstag seinen runden Geburtstag feiert, doch er geht nicht davon aus, dass sich beide Veranstalter die Gäste gegenseitig wegziehen.

Der Rückblick auf die coronabedingte Absage des Festes 2020 stimmt die beiden Organisatoren noch heute traurig. „Wir haben nicht viele Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren“, meint Schulze, der einer erneuten Absage mit der kleineren Variante einen Riegel vorgeschoben hat. Kränkel-Burkert und der Vereinschef erzählen, dass ein Großteil der Familien erst am Nachmittag auf dem Gelände erscheint. „Nach dem Mittagsschlaf der Kinder“, so ihre Beobachtungen. Deshalb achten sie drauf, dass zu diesem Zeitpunkt noch alles an seinem Platz steht. Dies gilt auch für die alte Technik auf dem Außengelände.

Beide wünschen sich schönes Wetter, zufriedene Besucher und eine Zukunft ohne Corona-Beschränkungen. „In diesem Fall müssen wir mit der Organisation aber eher anfangen“, sagt Schulze und holt sich ein Kopfnicken von Kränkel-Burkert ab.