Bauern im Jessener Land sehen sich schwierigen Zeiten entgegengehen

Auf einer Elbwiese bei Gehmen wird das Wenige, das dort gewachsen ist, geerntet. Das Häckselgut wird in ein Silo in Axien gefahren.

Jessen/Axien/MZ - Das Wort Katastrophe ist öfter zu hören, wenn in diesen Tagen mit Landwirten gesprochen wird. Es fehlen Niederschläge überall. Das nährt Befürchtungen, dass sich das Jahr 2018 mit seinen extremen Wetterbedingungen und den immensen Ernteausfällen wiederholen könnte. Auch 2018 habe so begonnen, sagt am Freitag Ralf Donath, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Wittenberg.