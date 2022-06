Bauern im Jessener Land bewerten Getreideertrag als „unterm Durchschnitt“

Die Getreideernte ist angelaufen, doch die Erträge bleiben unter denen in normalen Jahren. Was dazu geführt hat.

Auf einem Schlag der Agrargenossenschaft Holzdorf zwischen Schweinitz und Großkorga wird am Montag Wintergerste geerntet. Das geschieht deutlich früher als in normalen Jahren.

Holzdorf/MZ - In der Agrargenossenschaft Holzdorf läuft die Getreideernte. Bereits am vergangenen Freitag hat sie begonnen. Wenn die Wetterlage und die Abreife das so verlangen, könne nicht gezögert werden, sagt Vorstandsvorsitzender Gerd Klaubert in der Sommerhitze auf einem Feld. Der Erntetermin sei zehn Tage früher als normal, fügt er an.