Baubeginn nach dem Feiertag

Mügeln/MZ/KA - In eineinhalb Wochen, genau am 4. Oktober - das ist der Montag nach dem Einheitsfeiertag - sollen die Bauarbeiten des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Elbe-Elster-Jessen in Mügeln beginnen. Das bedeutet, wohl in der Woche zuvor wird die Durchfahrtstraße durch Mügeln, die Jüterboger Allee, für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Dann gilt eine weiträumige Umleitung. Diese Information gab WAZV-Geschäftsführer Thomas Giffey den Anwohnern in einer Runde am Mittwochabend.

„Ich bin Thomas Rothe dankbar, dass wir einen Raum der Genossenschaft dafür nutzen konnten“, meint Giffey am Donnerstag im Gespräch mit der MZ an den Vorstandschef der Glücksburg Agrar e.G. gerichtet.

Ein Gemeinschaftsprojekt

Der WAZV wird die Abwasserkanalisation in Mügeln verlegen. Das bedeutet, der Ort wird an das zentrale Netz angeschlossen, die dezentrale Grubenentsorgung wird damit hinfällig. Ans Jessener Trinkwassernetz ist Mügeln seit 1992 angeschlossen. Das bedeutet, hier stünden noch keine Sanierungsanforderungen, so Giffey auf eine entsprechende Frage der MZ. Ein Stück Regenentwässerung werde die Stadt in diesem Zuge mit neu verlegen, meint der WAZV-Geschäftsführer. Da die Landesstraße im Anschluss grundhaft hergerichtet wird, ist es auch ein Gemeinschaftsprojekt mit der Landesstraßenbaubehörde.

Der erste Bauabschnitt führt vom Ortseingang Mügelns aus Richtung Schweinitz gesehen bis zum Ortsausgang. Die erste Phase dieses Abschnitts endet zunächst am Mügelner Graben. Das ist der erste der beiden Gräben, die in dieser Richtung die Jüterboger Allee kreuzen. Diese erste Phase soll, wenn das Wetter bis dahin mitspielt, bis zum Jahresende abgeschlossen sein, detailliert Uwe Lehmann vom Planungsbüro Tiefbau Jessen.

Weiträumige Umleitung

Die Gesamtmaßnahme der Kanalisierung Mügelns werde sich nach jetzigem Plan allerdings mindestens bis zum Ende des Jahres 2023 hinziehen, erklärt Giffey. Sollten sich nach jetzigem Stand noch unwägbare Verzögerungen einstellen, dann könnte der Abschluss auch erst im Folgejahr 2024 liegen, warnt der WAZV-Chef schon mal vor.

Während der Vollsperrung der Durchfahrtstraße (Landesstraßen 113 und 111) führt die offizielle Umleitung über die Bundesstraße 187 bis zur Einmündung auf die B 101 weiter nach Jüterbog. Und ab Hohenahlsdorf über die L 715 nach Zellendorf/Glücksburg auf die andere Seite der Baustelle in Mügeln.