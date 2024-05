Jessener Nabu-Gruppe lädt am Pfingstsonntag zur vogelkundlichen Fahrradwanderung ein. Wann der Start in Prettin erfolgt und wie viele Teilnehmer von Bernd Simon erwartet werden.

Mit etwas Glück stimmt am Sonntag die Nachtigall, hier am Berliner Teltowkanal, ein Lied an.

Prettin/MZ. - Wer bereit ist, sich am Pfingstsonntag um 6 Uhr auf das Fahrrad zu schwingen, wird mit Balzrufen belohnt. Die Jessener Nabu-Gruppe mit Diplom-Biologen Bernd Simon an der Spitze lädt zur vogelkundlichen Morgenwanderung ein. Treffpunkt ist der Turm am Lichtenburger Tor. „Die Männchen stimmen zu dieser Zeit ihr Balzlied an, um den Damen zu imponieren“, betont der Experte. Manchmal, fügt er scherzhaft an, bringt das den Nachbarn auf die Palme, der dann konsequent sein Revier verteidigt und auf Nummer sicher geht, dass die Dame seiner Wahl den Lockruf des Rivalen nicht missversteht.

Der Diplom-Biologe, den bei der Tour Bruder Uwe Simon begleitet, erzählt, dass die Morgenwanderungen mit dem Rad bereits seit Jahrzehnten stattfinden und der Startschuss früher bereits um 4 oder 5 Uhr gefallen sei. Da es der Wunsch einiger Stammgäste gewesen sei, auch den Nachwuchs für diese Art von Ausflügen zu begeistern, habe sich die Jessener Nabu-Gruppe entschieden, erst ab 6 Uhr in die Pedalen zu treten. „Das Publikum ist immer bunt gemischt. Es sitzt nicht nur die reifere Jugend im Sattel“, so Simon.

Treffpunkt „Engpass“

Nach dem Start am Turm, im Volksmund besser unter „Engpass“ bekannt, geht es durch Teile der Altstadt, ortsnahe Gärten sowie das Gebiet um die Prettiner Kiesseen bis zum Elblauf. Der Chef der Nabu-Gruppe erzählt, dass er zwar viele Vogelstimmen erkennt, doch sein Bruder „ein noch viel besseres Gehör“ hat. Der Experte geht fest davon aus, dass die Teilnehmer mindestens 50 verschiedene Arten hören, mit etwas Glück sind sogar bis 75 möglich. Bekannte Sänger in den Morgenstunden sind Nachtigall, Amsel, Sperlinge oder Rotschwänzchen.

Die Insel im Prettiner Kiessee wird von Flussseeschwalben, Lachmöwen oder Wildgänsen gern als Brutstätte genutzt. Es sei laut Simon bestimmt auch interessant, die Vögel „beim Brutgeschäft“ zu beobachten. Ziel der drei- bis vierstündigen Tour ist das Fährhaus. Der Fachmann aus Plossig wird noch mit der Betreiberin „in Verhandlungen treten“, damit der Ausflug in die Natur bei einer Tasse Kaffee ausklingen kann.

Praktische Empfehlungen

Was müssen die Teilnehmer am Pfingstsonntag mitbringen? „Vor allem ein Fahrrad“, meint der Organisator, der zudem (wenn vorhanden) ein Fernglas sowie passende Kleidung empfiehlt. Wenn der Regen bis Sonntag ausbleibt, sei es nicht unbedingt notwendig Gummistiefel mitzunehmen. „Die Wiesen sind zu diesem Zeitpunkt nicht mehr feucht“, so der Fachmann, festes Schuhwerk reiche völlig aus.

Verschiedene Vogelarten nutzen die Inseln im Prettiner Kiessee als Brutstätte. Hier radeln die Teilnehmer am Pfingstsonntag auch vorbei. (Foto: Bernhard Klepel)

Da die Tour wie erwähnt durch Feld und Flur geht, ist es ebenfalls möglich, dass dort die Feldlerche, die als Vogel des Jahres 2019 in die Geschichte eingegangen ist, zur Begrüßung ein Lied anstimmt. Wer im Sattel sitzt, weiß Simon aus Erfahrung, bringt viele Fragen mit. Die Teilnehmer wollen zum Beispiel wissen, warum der Storch nicht in seinem angestammten Horst gelandet ist oder was der Mauersegler in einer bestimmten Gegend macht.

„Wir müssen uns schon vorbereiten“, sagt Simon, denn Sinn und Zweck des Treffens sei es, den Leuten die heimische Natur näherzubringen. Deshalb stehen für Interessierte auch Touren in Annaburg und Jessen auf dem Programm. Die nächste morgendliche Radwanderung steigt am Sonntag, 26. Mai, in Annaburg. Anmeldungen sind im Porzellaneum möglich.

Die Tour am Sonntag ist für alle keine große Herausforderung. „In puncto Streckenlänge bleiben wir knapp unter zehn Kilometer“, meint Simon, der „ab zehn Teilnehmer aufwärts“ am Prettiner Treffpunkt erwartet.