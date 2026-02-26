Die Bäckerei Bubner aus Doberlug-Kirchhain ist mit in Jessens neuen Rewe-Markt eingezogen. Wie der Chef mit den ersten Monaten zufrieden ist und welche Hobbys der 61-Jährige pflegt.

Neu in Jessen: Bäckerei Bubner bringt „Lisas Landbrot“ und viele eigene Kreationen mit

Chef Thomas Bubner und Verkäuferin Janine Große von der Bäckerei Bubner präsentieren mit der Doberluger Kloster-Kruste und Lisas Landbrot zwei Verkaufsschlager.

Jessen/MZ. - Wer den Rewe-Markt in Jessen betritt, kann das Schild nicht übersehen. Die Bäckerei Bubner aus Doberlug-Kirchhain bietet hier seit der Neueröffnung Anfang Dezember 2025 ein breites Sortiment an Backwaren an. „Wir sind ein Familienbetrieb, der sich mit Leib und Seele dem Handwerk verschrieben hat“, betont Chef Thomas Bubner, der das 300-köpfige Unternehmen in vierter Generation führt. Tochter Lisa, die mit „Lisas Landbrot“ eine eigene Kreation entwickelt hat, übernimmt den Betrieb – dann in fünfter Generation.