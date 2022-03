Axiener Vereinsmitglieder gehen per Fahrrad auf Müll-Sammeltour

In velen Orten im Jessener Land und anderswo wird gemeinsam Frühjahrsputz gehalten. So auch in der Elbaue.

In Annaburg gibt es an diesem Sonnabend einen großen Frühjahrsputz. In Axien wurde bereits Unrat aufgesammelt.

Heimatvereinsvorsitzender Jens Lieschke merkt dazu an: „Wie in anderen Orten in diesen Tagen, so wurde in Axien kurzerhand per Rad ein Frühjahrsputz organisiert. Ausgerüstet mit Greifer und Eimer rückten die fleißigen Radler dem Unrat in Axiener Fluren zu Leibe.“