Autoteile in die Glücksburger Heide gekippt

Jessen/MZ - Eine große Menge Autoteile wurde illegal in der Glücksburger Heide entsorgt. Der Landkreis Wittenberg hat Strafanzeige gegen den Verursacher gestellt. Die Polizei ermittelt. Allerdings ist noch unbekannt, wer den Müll in der Nähe des sogenannten Panzerbergs in den Wald gekippt hat. Heiko Tschetschorke, Fachdienstleiter Umwelt und Abfallwirtschaft im Landratsamt, hofft, dass es Hinweise aus der Bevölkerung gibt, damit dem Verursacher die Kosten für die Entsorgung in Rechnung gestellt werden können und nicht die Allgemeinheit für den Umweltfrevel aufkommen muss. Aufgrund des sehr speziellen Mülls ist es vielleicht eher möglich, den Verursacher zu ermitteln.