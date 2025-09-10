weather wolkig
Anlässlich des bundesweiten Warntags am 11. September nachgefragt: Wie steht es um die Sirenen in Jessen?

Von Manuela Müller 10.09.2025, 16:00
Die Sirene für Katastrophenschutz auf dem ehemaligen Rathaus in Jessen.
Die Sirene für Katastrophenschutz auf dem ehemaligen Rathaus in Jessen. (Foto: Klaus Adam)

Jessen/Mz. - An diesem Donnerstag um 11 Uhr wird in Jessen für eine Minute ein auf- und abschwellender Heulton zu hören sein. Schließlich ist bundesweiter Warntag. Alle Sirenen in Deutschland werden an diesem Tag getestet. Bei der Bevölkerung erwartet sich der Landkreis eine wiederkehrende Sensibilisierung zum Thema Warnung, heißt es.