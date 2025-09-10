Anlässlich des bundesweiten Warntags am 11. September nachgefragt: Wie steht es um die Sirenen in Jessen?

Austausch von Sirenen in Seyda und Schweinitz steht bevor

Die Sirene für Katastrophenschutz auf dem ehemaligen Rathaus in Jessen.

Jessen/Mz. - An diesem Donnerstag um 11 Uhr wird in Jessen für eine Minute ein auf- und abschwellender Heulton zu hören sein. Schließlich ist bundesweiter Warntag. Alle Sirenen in Deutschland werden an diesem Tag getestet. Bei der Bevölkerung erwartet sich der Landkreis eine wiederkehrende Sensibilisierung zum Thema Warnung, heißt es.