Ausstellung in Annaburg am Wochenende

Annaburg/MZ/GRO - Es sind arbeitsintensive Tage für die Mitglieder des Annaburger Geflügelzuchtvereins. Sie bereiten nämlich eine Ausstellung vor, die ab kommenden Sonnabend in der Schlosskirche besucht werden kann. An diesem Mittwoch werden die Tiere in die Käfige gesetzt, die bereits am vergangenen Wochenende aufgebaut wurden. Am Donnerstag werden die fünf Preisrichter erwartet, informiert Vereinsvorsitzender Frank Eich über die nächsten Schritte. Am Freitag dann hat sich die Kindertagesstätte „Abenteuerland“ zu einem Besuch angesagt.

