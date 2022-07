Ausgeschlafen an der B 187 in Jessen

Jessen/MZ - An der Bundesstraße 187, direkt neben der Sprint-Tankstelle, wird die Firma Roatel (Road+Hotel=Roatel) aus Düsseldorf eine Mikrohotel-Anlage aufbauen, um Berufskraftfahrern die Möglichkeit zu geben, nach der Schicht in Jessen zu übernachten. Denn diese dürfen aufgrund des vom Europa-Parlament verabschiedeten Mobilitätspakets eins ihre wöchentliche Ruhezeit von 45 Stunden nicht mehr in der Fahrerkabine verbringen. Laut Standortentwickler Thomas Ugowski (Roatel) befindet sich das Projekt für den Standort Jessen in der finalen Genehmigungsphase, der voraussichtliche Baustart soll im vierten Quartal erfolgen. „Wir benötigen für die Anlage eine Fläche von etwa 60 Quadratmetern“, erklärt Ugowski, die Investitionskosten befinden sich im sechsstelligen Bereich. Verpächter des Geländes ist Thomas Barthel, der in der Elsterstadt Chef der Bau Plan Investment GmbH ist.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<