Ausbau der L 39 in Seyda: Sperrung und Umleitung

Auftkt mit Spatenstich – seit Mittwoch wird die Orstdurchfahrt entlang der L 39 in Seyda grundhaft saniert.

SEYDA/MZ/TI - Zur Zeit ist die Ortsdurchfahrt entlang der L 39 in Seyda halbseitig gesperrt worden. „Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt“, heißt es aus dem sachsen-anhaltinischen Ministerium für Digitales und Infrastruktur. Weiterhin seien alternative Verkehrsführungen um den Ort herum eingerichtet. So erfolge die Umleitung von Nord nach Süd von Mellnitz über Gadegast nach Seyda zum Anschluss der L 123 an die L 39.