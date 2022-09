Die Sekundarschule Annaburg sucht dringend Personal. Wie Direktor Matthias Weiß die Situation bewertet und was der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller (CDU) verspricht.

Annaburg/MZ - Der Spagat ist schwierig. Die problematische Situation an der Sekundarschule Annaburg zwingt Direktor Matthias Weiß an die Öffentlichkeit zu gehen, andererseits möchte er nicht zu viel Negativwerbung machen, um mögliche Interessenten für einen Lehrer-Job abzuschrecken. Damit die Sachlage nicht allein in der Region zum Gesprächsthema avanciert, haben sich Vertreter der Schule, des Fördervereins sowie des Elternrats den Bundestagsabgeordneten Sepp Müller (CDU) eingeladen, um ihm die Problematik zu schildern.