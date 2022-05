Auftakt für Erdbeerernte in Jessen

Jessen/MZ - Der Ansturm auf den Verkaufsstand an der B 187 reißt nicht ab. Wer den Parkplatz mit seinem Auto für einen kurzen Zwischenstopp anvisiert, hat ein klares Ziel: frische Erdbeeren kaufen! „Es ist super angelaufen“, erzählt Verkäuferin Vera Hinze, die mehr als ein Jahrzehnt Schalen in verschiedenen Größen über den Tresen reicht. „Wenn ein Lkw vorbeifährt, wird zur Begrüßung gehupt“, meint Frank Hanke vom gleichnamigen Weingut in Jessen, der kurz vor Mittag vorbeischaut, ob der Vorrat an „Korona“ reicht. Vera Hinze nimmt diesen Satz schmunzelnd zur Kenntnis und erzählt, dass die Kunden glücklich über den Verkaufsstart sind. Dies merkt man vor allem an der guten Laune, die alle ausstrahlen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<