Aufnahme ukrainischer Schüler an Schulen im Kreis Wittenberg stockt

Jessen/MZ - Rund 50 Anträge für die Aufnahme von ukrainischen Kindern in die Ankunftsklassen liegen nach Auskunft von Cornelia Rohrbeck, Abteilungsleiterin Bildung und Planung, in der Kreisverwaltung Wittenberg vor. Jedoch gebe es noch immer keinen Termin, wann der Unterricht starten soll, bekräftigte sie am Montag gegenüber der MZ. „Nach den Osterferien“, so hieß es seitens der Landesregierung, sollte der Start landesweit erfolgen.