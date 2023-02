Aufmerksamer Bürger in Seyda - Polizeibeamte stellen Unfallfahrzeug sicher

Wie die Polizei informiert, ist ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Fahrzeugführer am Sonntag um 1.15 Uhr in Seyda auf der Jüterboger Straße aus Richtung Morxdorf kommend unterwegs gewesen. In der Kurve Jüterboger Straße/Seydaer Markt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum sowie zwei Verkehrsschilder.