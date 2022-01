Auf Jessener Streuobstwiede sind Baumpaten willkommen

Jessen/MZ - Für die „Streuobstwiese Oberberge Jessen“ sind weiterhin Baumpaten willkommen. Einige hätten sich bereits gemeldet, sagte Bernd Simon, Vorsitzender der Gebietsgruppe Jessen des Naturschutzbundes, aber weitere seien gern gesehen. Auf dem Areal, das in die Jahre gekommen war, wurden im Dezember 36 Bäume gepflanzt (die MZ berichtete).

Aus diesem Anlass hatte der Naturschutzbund dazu aufgerufen, dass sich Baumpaten finden. Gedacht ist dabei an eine einmalige Zahlung von 100 Euro je Baum (es sind auch Patenschaften über mehrere Bäume möglich). Jeder Pate erhalte eine entsprechende Urkunde (dafür werden Name, Vorname und Wohnort des Spenders benötigt). Zudem sei vorgesehen, in diesem Jahr auf der Streuobstwiese mehrere Informationstafeln aufzustellen, darunter auch eine mit den Namen der Sponsoren (so es gewünscht sei).

Der Patenschaftsbetrag kann auf das Konto des Nabu-Kreisverbands, IBAN DE81 8055 0101 0000 0323 44, Sparkasse Wittenberg, eingezahlt werden. Als Betreff ist „Streuobstwiese Jessen“ anzugeben. Auf der Überweisung sollte der Name des Spenders ersichtlich sein.

Die Streuobstwiese auf dem Himmelsberg war im März 1999 eingeweiht worden. Doch nicht alle Bäume haben durchgehalten. Das Areal konnte mit Geld vom Unternehmen VSB Neue Energien Deutschland GmbH in enger Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund und der Stadt Jessen aufgewertet werden.