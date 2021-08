Auf die Luft kommt es in Jessens Orgel an

In der Nikolai-Kirche in Jessen werden Frauke Messing und Napoleon Savelli musizieren. Was diesmal auf dem Programm steht.

Auf die Luft kommt es an, bei der Flöte wie bei der Orgel, sagt Kantor Napoleon Savelli, der sich auf das Konzert am Sonntagabend in der Nikolai-Kirche in Jessen freut.

Jessen - Ein Konzert für Orgel und Flöte wird am kommenden Sonntag, 8. August, in der Nikolai-Kirche in Jessen geboten. Es beginnt um 19 Uhr. Es musizieren Frauke Messing (Flöte) aus Wittenberg, sie gehört der Anhaltischen Philharmonie an, und der Jessener Kantor Napoleon Savelli.

Die Zuhörer sollen mit einem bunten Programm erfreut werden, mit Musik aus verschiedenen Epochen, Originalwerken und auch Bearbeitungen, sagt er. Erklingen werde Musik von Bach, von Johann Joachim Quantz und Cèsar Franck, ebenfalls von Benjamin Britten, merkt der Kantor an. Er spricht von einem Kammerkonzert für Flöte und Orgel. Die beiden Instrumentalisten werden gemeinsam, aber auch solistisch Kompositionen darbieten.

Erleichtert über Entspannung

In der Musikauswahl komme auch die Freude zum Ausdruck, dass die Corona-Lage etwas entspannter ist. „Im vergangenen Jahr war alles so dunkel. Dieses Jahr sieht es ein bisschen besser aus“, sagt Napoleon Savelli. Noch etwas anderes hat ihn bei den Vorbereitungen und Proben für das Konzert am Sonntagabend beschäftigt. „Beide Instrumente funktionieren mit Luft.“

Bei der Flöte bestimme der Mensch den Luftstrom im Instrument, bei der Orgel „ist es ein bisschen anders“, wegen der Technik. Luft habe eine besondere Bedeutung, gerade in dieser schwierigen und langen Corona-Zeit. Luft zu haben, bedeute im übertragenen Sinne, über Raum und Zeit zu verfügen, sich etwas zu widmen. In der jetzigen Situation hätten die Menschen etwas mehr Luft.

Die Luft gebe den Instrumenten eine Seele, der Flöte im Kleinen wie der Orgel im Großen, sagt der Kantor und weist an einer der Jessener Orgelpfeifen auf den Aufschnitt zwischen Ober- und Unterlabium hin.

Eine Freude

Er habe große Freude an dem Zusammenspiel mit Frauke Messing. „Die Zusammenarbeit ist wirklich eine Freude.“ Das werden wohl auch die Besucher des Konzertes am Sonntag in der Nikolai-Kirche spüren. Der Eintritt zu der musikalischen Stunde ist frei, Spenden sind willkommen.

Die Kantorei könne sich leider noch nicht zum Singen treffen. Der Kantor bedauert das. „Hoffentlich geht es bald weiter“, wünscht er sich. Aber jetzt ist seine ganze Aufmerksamkeit auf das Konzert am Sonntag gerichtet. Dafür wird geprobt, in der Hoffnung, dass die Zuhörer genau so viel Freude an der Musik haben wie Frauke Messing und er.

An das Konzert schließt sich um 20 Uhr der ökumenische Abendsegen zum 183. Schul- und Heimatfest an. (mz)