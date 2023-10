Familienleben in Sachsen-Anhalt Ärztemangel: Droht die Unterversorgung im Kreis Wittenberg? Das sagt die KVSA

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Die Kassenärztliche Vereinigung informiert über freie Arztstellen im Kreis Wittenberg und in welcher Fachrichtung es noch schwerer wird, einen Termin zu bekommen.