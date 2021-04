Arbeiten für den Kühlschrank

Seit März verkaufen verschiedene Schausteller volksfesttypische Leckereien in Jessen. Was sie nach der langen Winterpause motiviert.

Jessen - Seit einigen Wochen sorgen die unterschiedlichen Imbisswagen von Schaustellerfamilien für ein bisschen Abwechslung - im Stadtbild von Jessen, auf den Tellern der Einwohner. Das Angebot erinnert mit Lángos, Currywurst und gebackenen Mandeln an Zeiten, als Volksfeste mit Karussells, Buden und Menschenmassen schöner Alltag waren.

In den Jahren vor Corona kehrten die Schausteller nach der langen Winterpause in den Monaten März und April mit ihren Fuhrwerken und Imbissen auf die Märkte der neuen Bundesländer zurück. Doch die Pandemie verhindert dies bereits das zweite Jahr in Folge.

In diesem Jahr war gerade die Wintersaison besonders hart für die Schaustellerbetriebe, da ihnen die finanziell wichtigen Weihnachtsmärkte weggebrochen sind. Diese erwirtschaften normalerweise das Polster für die einnahmeschwachen Wintermonate.

Mal was anderes essen

Heike Küster betreibt seit Anfang März ihren Currywurstwagen auf dem Parkplatz des Küchenstudios Wienick an der Rosa-Luxemburg-Straße. Ähnlich wie bei ihren Kollegen sind neben der finanziellen Not, Zeitvertreib und der Wunsch, einfach wieder Arbeiten zu können, die stärksten Motivationen. Die Gorsdorferin ist der Rechtsanwältin Mandy Seehaus dankbar, dass sie ihr den Stellplatz kostenlos zur Verfügung stellt. „Die Gebühren könnte ich mit den Einnahmen nicht stemmen“, so Heike Küster, die erst vor kurzem Geld aus dem ersten Hilfspaket erhielt, dass für Versicherungen und Kredite verwendet wurde.

Die meisten Kunden freuten sich darüber, Abwechslung auf die Speisekarte zu bekommen, die Stammkunden nutzen gern die Rabattkarte. Aber noch immer läuft das Geschäft eher schleppend. An manchen Tagen kämen nur zehn Kunden. In den letzten sehr kalten und windigen Tagen noch weniger, das decke kaum die Kosten, geschweige, dass sie davon leben könne. Seit dieser Woche verkauft Jennifer Reese zusammen mit ihrem Lebensgefährten Tino Nachtigall von Donnerstag bis Samstag Schmalzgebäck und Crêpes auf dem Rewe-Areal. „Es bringt uns nur Kühlschrankgeld“, erklärt Reese, deren Partner in fünfter Generation als Schausteller lebt und arbeitet. 2019 hatten sie Expansionspläne geschmiedet, die sie wegen der Pandemie jedoch alle aufgeben mussten.

Glücklich zurück

Im Sommer schlossen sie sich einer Gruppe an, die einen „temporären Freizeitpark“ führte. „Das war finanziell in Ordnung, aber nicht mit dem zu vergleichen, was in den Jahren zuvor eingenommen wurde“, so Reese, die gelernt hat, neue Maßstäbe bei den Einnahmen zu setzen.

Momentan freut sie sich, wieder in Jessen zu sein. „Wir waren erstmals nur wenige Tage nach dem Ende des ersten Lockdowns hier“, erinnert sich die junge Mutter, die die Herzlichkeit, Dankbarkeit und Großzügigkeit der Jessener hervorhebt. Anderenorts habe sie da schon anderes erlebt. Doch wie alle Schausteller lässt sie sich nicht unterkriegen, sondern schaue nach vorne und hoffe auf möglichst bald bessere Zeiten. (mz/Annette Schmidt)