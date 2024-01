Antja Stegert in ihrem heimischen Kuscheltier-Atelier in Apollensdorf-Nord

Lindwerder/ Wittenberg/ MZ. - Das heimische Atelier von Antje Stegert ist eine kunterbunte Stoffwelt. Hinter dem raumgreifenden Tisch mit der alles dominierenden Nähmaschine verschwindet ein wolliges Schaf beinahe unter einem Berg aus selbst gestrickten Socken, die in ihrer Farbigkeit an Regenbögen denken lassen. Von Regalen, Körben und Bänken grinsen fröhliche Eulen, Dinosaurier und Katzen in Kuscheltierformat dem Besucher entgegen. Mäuse tragen bei der 55-Jährigen bunte Schals und Latzhosen. Doch auch sie sind nur ein Teil des Sortimentes. In Schränken stapeln sich Untersetzer und Platzdeckchen, während Motivbeutel die Wände zieren.