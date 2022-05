Ansturm auf Standesämter?

Heiraten am Schnapszahldatum ist in diesem Jahr weniger gefragt.

Jessen/Zahna-Elster/Annaburg/MZ - Dass zur Wahl des wichtigsten Datums in der Beziehung eines Paares mehr dazu gehört als dessen kinderleichte Merkfähigkeit, zeigen die Anmeldezahlen für Trauungen der hiesigen Standesämter. In diesem Jahr fielen die besonders gut einzuprägenden Daten für einen Hochzeitstag ausgerechnet in den winterlichen Februar. Da sind einmal die Schnapszahlen 2.2.22 und der 22.2.22. Als dritte Alternative bietet sich für verliebte Pärchen als Hochzeitstermin im Februar der Valentinstag an, der allein durch seine jährliche mediale Aufmerksamkeit unvergesslich ist. Die vorrangig kühle Jahreszeit liefert nur eine Teilerklärung für die eher überschaubaren Anmeldungen heiratswilliger Paare. Eine Umfrage bei den Standesämtern liefert noch weitere Antworten.